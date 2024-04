Lo chef Beck rivoluziona le posate: "Il coltello sarà anche un cucchiaio"

Per la posateria della nuova Pergola di Roma sono stati scelti coltelli che saranno anche cucchiai e forchette in un unico pezzo

Il prossimo 5 maggio riaprirà i battenti il ristorante La Pergola di Heinz Beck, l'unico locale Tre Stelle Michelin di Roma. Il cambiamento di stile sarù radicale e riguarderà anche la posateria. La scelta è caduta sulla storica azienda francese Christofle, che ha realizzato il servizio da tavola in esclusiva. "Siamo ancora in fase di definizione di diversi aspetti. Ma la posateria è stata scelta. - ha raccontato Simone Pinoli, storico collaboratore dello chef Beck a Gambero Rosso - Dopo svariati contest e prove su prove, dopo essere andati noi stessi in Francia a testare con mano la lavorazione e i prodotti, l’ok finale è arrivato per due linee della Christofle, una per il salato e una per il dolce".

"Coerentemente con l'idea di un alleggerimento generale, in armonia con le linee nuove della sala, la luminosità e un'apparecchiatura in veste più contemporanea, abbiamo puntato su posate multifunzione: non ci sarà più la forchetta per la carne e quella per il pesce, per esempio - spiega Pinoli - Inoltre sono tutte monopezzo, senza l’”interruzione” tra il manico e la parte superiore. Quelle per il salato appartengono la linea Infini, sono lineari ed essenziali e includono pezzi che rompono gli schemi classici".





Sul catalogo si legge che il "il coltello che si mette in bocca" ha la doppia funzione di cucchiaio per la salsa e coltello per il pesce. Le posate per dolci e caffetteria della linea jardin d'Eden, creata nel 2010 dallo studio Marcel Wander, sono invece "barocche ed esuberanti", in rottura rispetto allo stile generale del ristorante.