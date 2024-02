Nesquik e farina di insetti, ecco cosa rappresenta la rana sulla confezione

Il logo della rana della Rainforest Alliance presente sulle confezioni di Nesquik è accusato di segnalare la presenza di farina di insetti ma non è così

La farina di insetti è tra gli argomenti più divisivi in Italia. In tanti infatti provano disgusto alla sola idea di acquistare per errore un prodotto "contaminato". Come spesso succede i social e le chat WhatsApp sono diventate veicolo dell'ennesima bufala e isterismo sulla farina di insetti. Suo malgrado è finita infatti nell'occhio del ciclone la certificazione Rainforest Alliance applicata sulle confezioni del Nesquik.

Stando alle voci che circolano online, il bollino della ranocchia verde con cui l'organizzazione internazionale senza scopo di lucro conferma che si tratta di un prodotto realizzato da un'azienda responsabile dal punto di vista ambientale e nei confronti dei lavoratori locali, segnalerebbe invece non solo la presenza di farina di insetti (o di rana) ma anche un vaccino mRNA nascosto. Nel 2023 lo stesso loro della Rainforest Alliance era stato accusato di marchiare i prodotti che Bill Gates utilizzava per vaccinare per via orale contro il Covid chi non voleva fare l'iniezione.

La verità è che la rana verde è semplicemente un simbolo che certifica un prodotto realizzato con metodo responsabile e sostenibile, in particolare per quanto riguarda la tutela delle foreste. Per questo motivo è facile trovarlo su frutta esotica come le banane ma anche cacao e caffè.