New York capitale della pizza napoletana negli Usa: Anthony Mangieri sul podio

Se siete in viaggio negli Stati Uniti e vi viene un'irrefrenabile voglia di pizza dovete segnarvi questo indirizzo: "Una pizza napoletana", il ristorante di Anthony Mangieri a Orchard Street, nel Lower East Side di Manhattan, nel cuore pulsante della città che non dorme mai, New York. Il locale del pizzaiolo italo-americano è stato infatti premiato come la pizzeria migliore degli Usa dalla guida più autorevole nel mondo della pizza, 50 Top Pizza.

Mangieri a New York è una vera e propria leggenda. Non a caso, nel 2022, ha conquistato il gradino più alto della classifica mondiale, 50 Top Pizza World. Nato nel New Jersey, ma in una famiglia originaria di Napoli, è un pioniere della pizza napoletana negli Stati Uniti. Ha sviluppato una "ossessione" per la pizza sin dalla giovane età - così si legge online sul sito della pizzeria newyorkese - "Questa fissazione iniziale si è trasformata in una dedizione completa, durata tutta la vita, alla creazione della pizza perfetta, qualcosa a cui rimane costantemente dedito ogni giorno".