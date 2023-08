Nick, il contadino "social": tutti i consigli dell'agricoltore influencer Niccolò Burinato

Nell'era dei social anche un mestiere antico come quello del contadino può diventare popolare. Ne è la dimostrazione Niccolò Burinato, in arte "Il contadino Nick", che grazie alla dedizione e all’interesse ha fatto dell’agricoltura il suo mestiere. Lombardo, 29 anni, Burinato è ormai un personaggio noto a livello nazionale, grazie alla sua attività "green" sui social, dispensando consigli, svelando trucchetti e mostrando tutorial. Attraverso i suoi canali su Instagram, Facebook e Youtube che vantano diverse migliaia di follower, porta online la sua passione e, con essa, la sua azienda agricola, situata a Desio, in provincia di Monza e Brianza, in Lombardia.

“È iniziato tutto come un gioco” - racconta Burinato a ItaliaFruitNews - “ed ora invece è la mia occupazione primaria. Qualche anno fa curiosando sui social media mi ero accorto che cominciavano ad apparire profili di agricoltori-influencer che mostravano il proprio operato sul campo e dispensavano consigli sulle coltivazioni di cui si occupavano. Io ero poco avvezzo ai social, ma con l’aiuto di qualche amico è nato il progetto che tuttora continua a gonfie vele. Di lì a poco abbiamo creato il logo e investito in strumenti per creare contenuti di qualità, data la risposta positiva del pubblico sui social”.