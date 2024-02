Olio extravergine fa bene alla memoria. Aiuta a combattere l'Alzheimer

Uno studio americano afferma che l'olio extravergine d'oliva consumato ogni giorno permette di proteggersi dall'Alzhaimer e fermare la progressione della demenza

L'olio extravergine d'oliva viene ormai unanimamente riconosciuto come un "super food" per la sua capacità di aiutarci a vivere più a lungo, se consumato nell'ambito di una dieta sana ed equilibrata come quella mediterranea. L'olio extravergine però potrebbe rivelarsi anche uno strumento importante per prevenire e rallentare la progressione dell'Alzheimer.

A dirlo, come riporta Gambero Rosso, è uno studio realizzato dalla dottoressa Anne-Julie Tessier, ricercatrice alla Harvard T.H. Chan School of Public Health. Dalla ricerca è emerso che coloro che consumano più di mezzo cucchiaio di olio d'oliva al giorno ha un rischio inferiore del 28% di morire di demenza rispetto a coloro che non lo utilizzano abitualmente in cucina. Inoltre, sostituire la stessa quantità di olio con margarina e maionese è associato a un rischio inferiore all'8-14%.

Tutto questo è possibole grazie all'oleuropeina aglicone, un polifenolo molto presente nell'olio extravergine d'oliva di alta qualità, che riduce la formazione dei depositi di amiloide che contraddistinguono l'Alzheimer.

Un secondo studio realizzato dall'Università di Auburn, l'Università di Temple e l'Università di Yale che verrà condotto dalla dott.ssa Amal Kaddoumi e dai dottori Tassos C. Kyriakides e Praticò indagherà il cambiamento di metaboliti antiossidanti e antifiammatori in coloro che assumono il condimento quotidianamente nell'arco di 6 mesi per indagare se possa essere utile nella regressione della demenza.