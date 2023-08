Panettone anche a Ferragosto: Pam lancia la sua versione estiva e artigianale

Panettone anche a Ferragosto: Pam Panorama lancia la sua versione estiva e artigianale firmata Alto Borsari

"Il panettone è così buono che non conosce stagione, quindi perché non gustarlo anche sotto l’ombrellone?". Così Pam Panorama torna a riproporre ad agosto sui social, sull’onda del successo degli scorsi anni, il panettone estivo. Ebbene sì, avete capito bene. Suona un po' come un ossimoro, ma è una trovata commerciale a dir poco originale che la storica insegna della grande distribuzione propone ormai da diversi anni. Per l'estate 2023 il panettone - artigianale - è firmato Alto Borsari, nella sua versione classica ma più "fresca" e delicata da 750 grammi, rivisitata per l’occasione.

Il Panettone Classico Alto Borsari si trova sugli scaffali a un prezzo di 7,99 euro: la ricetta resta quella tradizionale, a base di ingredienti di prima scelta e tecniche di lavorazione che mixano tradizione e innovazione, frutto della cultura e tradizione dei maestri pasticceri Borsari. Quello che cambia in questa versione estiva è la lunga lievitazione, grazie a cui risulta ancora più soffice e leggero.