Panettone, il Brasile è primo produttore mondiale. Italia solo terza

Panettone, il Brasile è il primo produttore al mondo con 200 milioni di pezzi l'anno. Secondo il Perù, seguito dall'Italia con 50 milioni di dolci l'anno

Il panettone ormai è un affare internazionale. Il dolce simbolo del Natale in Italia oggi è apprezzato in tutto il mondo anche al di fuori del periodo delle feste, tanto che nel Regno Unito si discute se sia superiore al classico Christmas pudding. Si potrebbe quindi pensare che l'Italia sia il primo Paese produttore di panettone ma non è così.

La medaglia d'oro spetta infatti al Brasile con una produzione media di 200 milioni di pezzi all'anno. L'Italia con i suoi 50 milioni di panettoni, anzi, è addirttura terza dietro al Perù.

"Il Brasile ha una produzione quadrupla rispetto all’Italia grazie alla standardizzazione", spiega a Gambero Rosso il Centro Studi Assaggiatori, società cooperativa fondata nel 1990 con l’obiettivo di mettere a punto metodi di analisi sensoriale. La standardizzazione "sulla sostituzione della madre acida con lieviti selezionati. Mentre noi italiani stiamo veleggiando verso una valorizzazione del processo antico, molto più difficile da governare, ma foriero di una variegatura di aromi impagabile".