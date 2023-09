Passate di pomodoro, la rivincita dei discount. Ecco i marchi migliori

Passate di pomodoro, i discount che sorprendono: l'analisi

Il pomodoro è l’ingrediente basilare in tutte le principali ricette della cucina mediterranea. Proprio perché non può mancare un bel piatto di pasta sulle tavole degli italiani, ma non sempre c’è tempo a sufficienza per preparare l’amato sugo, la distribuzione negli anni si è adeguata a questa necessità dei consumatori e i marchi di passate, polpe e pelati si sono man mano moltiplicati.

Sui migliori brand produttori si è dedicata un’indagine di Altroconsumo, svolta su prodotti acquistati lo scorso maggio. Come riporta il Fatto alimentare, le conserve analizzate sono 25, tra marchi delle aziende e quelli della grande distribuzione (anche discount), tutte sono in bottiglie di vetro e dichiarano l’origine italiana della materia prima. Il test effettuato ha verificato la presenza di pesticidi, ricercandone oltre 400, e non è emerso alcun problema. È stata riscontrata solo la presenza di rame in tutti i prodotti, ma sempre al di sotto della soglia di sicurezza.

La differenza più significativa tra i prodotti riguarda i prezzi, che variano da un prezzo medio al kg di 1,27 € a 4,09 €. A queste variazioni, però, non corrisponde una relativa differenza nella qualità. Tra i prodotti con una maggiore qualità globale, infatti, vi sono le economiche passate con i marchi dei discount, mentre i più costosi prodotti bio (come Alce Nero e NaturaSì, prezzi medi al chilo rispettivamente 4,09 € e 2,57 €) si trovano, pur avendo sempre una buona qualità, verso gli ultimi posti della classifica.

Il prodotto giudicato migliore in quest’ultima edizione dei test è la passata De Rica Lavorato fresco (punteggio 75 per la qualità globale). Premiato in particolare per l’assenza di pesticidi (a parte il rame, presente in tutte), e un buon residuo ottico. Migliorabile invece la quantità di sale che, pur restando in assoluto piuttosto ridotta, è la più alta se confrontata con quella negli altri prodotti. Il prezzo medio al kg è di 2,21 euro.

A proposito di prezzo, meritano senz’altro un approfondimento le conserve che Altroconsumo ha valutato come miglior acquisto. In questa categoria, infatti, troviamo quattro prodotti a marchio del distributore, due di discount e due di supermercati. Quello giudicato come migliore è il prodotto della catena MD, indicato sul sito di Altroconsumo con la definizione “la nostra scelta”. Questa passata di pomodoro, a marchio Gustato, ottiene un punteggio 74 per la qualità globale, a fronte di un prezzo medio al kg di 1,27 euro. Tra i suoi elementi distintivi si segnala la ricchezza di informazioni facoltative in etichetta. Ottimi anche i risultati delle analisi di laboratorio.

Tra i migliori acquisti anche la passata di Eurospin Delizie del Sole e quella di Esselunga, entrambe con punteggio complessivo 73. A fronte di un prezzo medio al chilo rispettivamente di 1,27 € e 1,33 € abbiamo infatti sempre un’ottima qualità. La menzione di miglior acquisto va infine anche al prodotto Conad, la passata classica di questa catena, con un prezzo medio al chilo di 1,30 €, che ottiene infatti 70 punti complessivi.