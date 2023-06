Patatine fritte, addio ai sensi di colpa: ecco la versione sana. Novità

Patatine fritte che non fanno male alla salute: ecco come

Buone notizie per gli amanti delle patatine fritte. Un gruppo di scienziati dell'Istituto di ricerca norvegese Sintef ha trovato la chiave per rendere questo gustoso snack - ma poco sano, soprattutto se consumato in eccesso - molto più salutare di quanto potremmo immaginare. Lo riporta l'agenzia di stampa italiana Agi. Secondo quanto si legge su Agi, tutto ruota intorno all'acrilammide, una sostanza chimica che si forma quando i cibi ricchi di amido, come patate e pane, vengono cotti ad alte temperature e che diversi studi hanno collegato a un maggiore rischio di cancro.

Il segreto scoperto dai ricercatori norvegesi sta nell'utilizzare il tipo di patata giusto, che è quella che ha raggiunto un determinato livello di maturità prima di essere raccolta. Le patate meno mature, infatti, contengono più zucchero, che può essere convertito in acrilammide.