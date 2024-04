Pavesini, Gocciole e Ringo: gli amati biscotti diventano un gelato

La vaschetta Pavesini è al gusto di tiramisù mentre quelle di Gocciole e Ringo riprendono i gusti dei biscotti

Algida e Barilla hanno lanciato sul mercato i Pavesini, Gocciole e Ringo in formato vaschetta gelato. Per i primi si tratta di un esordio assoluto. Il gusto era piuttosto scontato, dato che spesso vengono utilizzati come alternativa ai savoiardi nella preparazione del tiramisù. I gelato ai Pavesini infatti prevede biscotti, salsa al caffè e polvere di cacao come guarnizione.

La vaschetta Gocciole ha il gusto di vaniglia e gocce di cioccolato con polvere di biscotto e al centro uno strato di mini Gocciole. Il gelato Ringo riprodure la forma del biscotto e la farcitura con il gusto vaniglia e cacao e salsa variegata al cacao. Le vaschette sono quadrate da 453 grammi e realizzate in carta riciclabile. Il lancio dei nuovi prodotti è un successo quasi assicurato considerando che stando alle analisi di Nielsen per il 2023 circa 8 milioni di persone mangiano Ringo e Gocciole a colazione e merenda.