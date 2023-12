Pesce spada congelato, mercurio oltre i limiti: lotti ritirati, ecco quali

Mercurio nel pesce spada congelato

Attenzione al pesce spada congelato. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di pesce spada (Xiphias galdius) sashimi 50/80 a marchio Lodi. Come riporta Il Fatto Alimentare, il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto congelato con i numeri di lotto L 1299/2883G17 e L 1299/2883G18, la data di congelamento 08/08/2022 e quella di scadenza 08/09/2025.

Il pesce spada richiamato è prodotto dall’azienda Indomaguro Tunas Unggul (autorizzazione europea 371.10.A/B) e confezionato da Lodi Srl. Lo stabilimento italiano si trova in via Bertazzolo 1, a Governolo di Roncoferraro, in provincia di Mantova. Il marchio di identificazione di quest’ultimo è IT W689D CE. Il codice del bollo sanitario indicato sul modello di richiamo è presente un refuso, quello corretto si può vedere nell’etichetta del prodotto qui sotto.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il pesce spada con la scadenza e i numeri di lotto indicati e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Aggiornamento del 1° dicembre 2023: i richiami pubblicati dal 30 novembre 2023 sul portale del Ministero della Salute stanno comparendo solo nel box in homepage “avvisi di sicurezza”, ma non nella pagina dedicata ai “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”. Il problema riguarda anche i prodotti non alimentari.