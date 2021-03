Poke gourmet della capitale sabauda conquista Milano: Pacifik Poke in Isola

Anche Milano può finalmente gustare le iconiche poke bowls di Pacifik Poke, un’immancabile tappa per tutti coloro che ricercano la vera cucina hawaiana e che amano delle ricette sane, con ingredienti di qualità. Dopo aver conquistato la capitale sabauda – 7 aperture in poco più di due anni e di cui tre durante il 2020, contando la presenza all'interno della dark kitchen di Glovo, come antesignani nel mondo del delivery pre pandemia – i fautori del food trend più in voga del momento continuano a crescere e approdano in Isola, in via Pollaiuolo 9, rendendo omaggio ai meneghini con tutto il gusto della cucina delle isole più conosciute del mondo, con un tocco di italianità e di stile.

L’unicità dell’offerta di Pacifik Poke ruota attorno a tre elementi:

- Ricette ispirate alle eccellenze delle Hawaii

- Gusti originali ed esotici, che strizzano l’occhio al benessere dei clienti grazie al lavoro di ricerca sugli apporti nutrizionali delle ricette, curate da dietisti certificati

- Un menu che, accanto alle Poke Bowls, raccoglie una selezione di piatti che rappresentano l’essenza dello spirito hawaiano, declinato in tutti i momenti della giornata, inclusa la sera, attraverso una proposta di cocktails conviviale, divertente, ricca di gusto.

Nel cuore pulsante della Milano vivace e dalle diverse anime, fra stampe giganti, piante esotiche e longboard alle pareti, è subito sole e salsedine sulle lunghe coste dell’oceano Pacifico. La nuova location è il locale più ampio del gruppo guidato da Poke Srl, un ambiente caldo ed accogliente che proietta la clientela in un mondo che richiama il sole e la salsedine delle coste dell’oceano Pacifico. L’inconfondibile ed ormai ampiamente amato blu oltremare by Pacifik Poke è cornice di oltre 100 posti a sedere, con due ampi dehors esterni perfetti per l'arrivo della bella stagione.

Il 2020 è un anno positivo in termini di fatturato per il gruppo, con un +20% rispetto al 2019 e oltre 400.000 bowls vendute – di cui molte in delivery.

Pacifik Poke food- Whole & Healthy

Se mangiare sano ma con gusto è una prerogativa sempre più diffusa, Pacifik Poke emerge per una proposta di eccezionale qualità: belle, colorate e gustose, le poke bowl gourmet sono state studiate e perfezionate da un team di nutrizionisti ed esperti per fornire i macronutrienti adatti ad una dieta sana ed equilibrata. Preparate per coniugare leggerezza e gusto, creatività e sperimentazione, le proposte degli chef, formatisi proprio con pesonale hawaiano, possono essere pluri-personalizzate al momento della scelta, lasciando ampio spazio ad estro e fantasia.

I ritmi lenti dal sapore estivo vengono abbinati, nella nuova apertura di via Pollaiuolo, a signature cocktail per un’esperienza rotonda e completa da vero ristorante gourmet. L’offerta si ampia introducendo anche bagel, zuppe, hawaiian tapas, coloratissimi ice-cream mochi e la golosa home-made cheesecake da ricetta originale americana. Oltre l’esperienza in store, nel rispetto delle norme di sicurezza, gli amanti di Pacifik Poke potranno assaporare le loro infinite proposte anche a domicilio attraverso il servizio di food delivery fornito da Glovo che copre l'intera città di Milano.

Pacifik Poke

ll brand Pacifik Poke, guidato dalla società capogruppo Poke Srl, si è rivelato la sorpresa 2020 del mondo food delivery in Piemonte. I prodotti hawaiani proposti dalla catena fondata nel 2018 hanno permesso alla società di raggiungere nel 2020 risultati economici in forte controtendenza rispetto all’andamento del settore di riferimento. Nel 2020, infatti, le vendite tramite il canale delivery sono aumentate di oltre il 300% rispetto all’anno precedente. Parimenti, la crescita del fatturato tramite il canale diretto è stata di oltre il 100%. Tutto questo ha permesso al fatturato complessivo del 2020 una crescita a tre cifre rispetto al 2019.

Per il 2020 Stefano Zenga, CEO di Pacifik Poke dichiara:

“Il 2020 è stato un anno complesso, caratterizzato, da una parte, dalla gestione delle restrizioni Covid-19 che hanno colpito, noi come altri, il settore della ristorazione; dall’altra, abbiamo affrontato la sfida di aprire un totale di 3 nuovi ristoranti ad insegna Pacifik Poke. Lo sbarco sulla piazza milanese, prima in febbraio in Cook Room Glovo, partecipando come pionieri in una nuova avventura promossa da Glovo, poi con l’apertura del nostro punto vendita più importante, un locale di oltre 200 mq in zona Isola, vocato ad una vera e propria esperienza hawaiiana caratterizzata non solo dai poke, ma anche da altri prodotti food, accompagnati da un' importante drink list di cocktail, è stata una sfida nella sfida.

Infine, a novembre, abbiamo inaugurato il quarto punto vendita a Torino, un locale che esprime la nostra evoluzione d'immagine all’interno di un locale giovane, luminoso e frizzante.

Il fatturato 2020, grazie al canale delle delivery e del take-away, è stato in crescita rispetto all’anno precedente, per oltre il 20%. Il Gruppo Pacifik Poke ha in programma 15 nuove aperture nel corso del 2021.

Questo è un dato fondamentale, in quanto è la prova tangibile di come un modello di business impostato per massimizzare più canali di vendita (il delivery, il take-away e il servizio in sala) sia sostenibile nel tempo e possa garantire ritorni sicuri degli investimenti.

Infine, da sottolineare la crescita della struttura societaria e dei suoi processi, evoluzione ancora in atto e promossa da tutta la compagine societaria, resa necessaria per supportare una crescita organica del business, sia attraverso nuove aperture, sia con processi atti a migliorare il sistema di controllo gestionale e garantire il raggiungimento dei target finanziari. Il fatturato previsto per il 2021 è in crescita a tripla cifra, superando i 5 milioni di euro previsti.”.

Gli indirizzi di Pacifik Poke in ordine di apertura

Via Duchessa Jolanda, 1 Torino

Via Giuseppe Verdi, 34 Torino

Corso Dante, 51 Torino

Via I maggio, 2 Rivoli (TO)

Cook Room Glovo in via Magolfa, 1 Milano

Via Tripoli, 26 Torino

Via Antonio Pollaiuolo, 9 Milano