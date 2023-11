Porta a Porta, Vespa ora reclamizza anche la pizza

Porta a Porta, il pizzaiolo Ivano Veccia ospite di Vespa ha realizzato la pizza di re Carlo III a base di haggis

Bruno Vespa ora si è messo anche a reclamizzare la pizza. Nella puntata di ieri tra gli ospiti di Porta a Porta figurava anche lo chef Ivano Veccia, tre spicchi nella guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso con Allegrìo di Roma, che ha replicato la pizza di re Carlo III che ha creato un certo scalpore nel Regno Unito. L'ingrediente principale è l'haggis, ovvero un insaccato tipico della Scozia composto tra gli altri prodotti di interiora di pecora, cipolla e grasso di rognone.

Di recente infatti ha aperto nella tenuta di Balmoral, presso il mews Cafe, la pizzeria di re Carlo III e tra i tanti piatti quello che più ha attirato l'attenzione è la pizza Balmoral a base di haggis, pollo e bacon. Quest'ultima si ispira ad altri piatti che in Scozia si preparano il 25 anno per la Burns' Night, celebrazione in onore del poeta Robert Burns.

Veccia nello studio di Rai1 ha preparato due versioni della Balmoral, la prima condita seguendo la ricetta del monarca britannico e la seconda più vicina ai gusti italiani con una pizza a base bianca, bacon croccante, fiordilatte, petto di pollo cotto a bassa temperatura tagliato a carpaccio e condoti con olio all'haggis. La pizza viene poi ulteriormente condita con timo, basilico, pepe e olio extravergine mentre il cornicione nasconde del formaggio Mamma Bruna.