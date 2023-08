Porto Cervo, scontrini roventi: 60€ per 2 caffè e 2 bottigliette d'acqua

Porto Cervo, scontrino bollente per i turisti: "60 euro per due caffè e due bottigliette d'acqua"

"Non si tratta di un semplice caffè ma una esperienza". È la spiegazione data dai gestori di un hotel di Porto Cervo, in Sardegna, a due turisti romani che chiedevano perché dovessero pagare 60 euro per due caffè e due bottigliette d'acqua. Lo ha riportato il Corriere della Sera, spiegando che lo scontrino "rovente" quest'estate non è un caso isolato.

La segnalazione arriva da due romani in vacanza in Sardegna che all'ora di cena si sono seduti al tavolino del bar dell'hotel hanno ordinato due caffè con due bottigliette d'acqua e si sono ritrovati a pagare un conto da 60 euro. Una cifra alta anche se si considerano la location da cartolina e il fatto che insieme ai caffè sono arrivate anche due coppe di cioccolatini. "La giustificazione dei gestori è stata che non si tratta di un semplice caffè ma una esperienza. La realtà è però un caffe con acqua e 2 biscotti", hanno raccontato i due turisti.