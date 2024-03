Richiamato kebab di pollo surgelato Shama: poca chiarezza sugli ingredienti

Richiamato un lotto di kebab di pollo surgelato del marchio Sama perché assente il bollo CE sulla confezione

Il Ministero della Salute segnala il richiamo di un lotto di kebab di pollo surgelato "Lahori Seekh Kebab" a marchio Shama dato che sulla confezione è assente il bollo CE. Il prodotto, come conferma ilfattoalimentare.it, viene venduto in buste da 900 grammi con il numero di lotto 300323-12 (lotto in fattura 21062023) e il termine minimo di conservazione (TMC) 29/03/2025.

Il kebab surgelato viene prodotto dall'azienda romena S.C. Salaam Food Srl nello stabilimento di Lugașu de Jos, distretto di Bihor, Romania. Il marchio di identificazione, che è assente sulal confezione, è RO 758 CE. Il prodotto è commercializzato dall’azienda Shama International SAS di Allée de l’Espérance 3, a Rosny Sous Bois, in Francia.

Nel caso abbiate in freezer una confezione di kebab di pollo del lotto incriminato il consiglio è quello di non consumarlo ma di riconsegnarlo al punto vendita per ottenere il rimborso.