Santarcangelo: vende la frutta e la espone a terra, multa da 6.000 euro

Santarcangelo: vende la frutta e la espone a terra. Per lui una multa da 6.000 euro

A Santarcangelo gli agenti di Polizia locale che si occupano di controlli commerciali hanno eseguito un sopralluogo congiunto con il personale dell’Ufficio d’Igiene dell’Ausl di Rimini presso un negozio di frutta e verdura. Come riporta il Corriere Romagna, dai controlli è emerso che il rivenditore aveva indebitamente aumentato la superficie di vendita rispetto a quella autorizzata e conservava la frutta direttamente appoggiata al suolo, anziché all’altezza minima di 70 centimetri da terra come indicato dai regolamenti comunali. Per le due violazioni sono previste sanzioni amministrative di quasi 6mila euro oltre alla segnalazione agli uffici comunali relativamente all’evasione delle relative imposte locali per l’occupazione di suolo. Per quanto riguarda invece la parte di competenza di Ausl, gli operatori dell’ufficio d’Igiene hanno invece fornito al rivenditore una serie di prescrizioni all’esercizio dell’attività di vendita, con adempimenti da effettuarsi entro breve tempo e che saranno oggetto di ulteriori verifiche.