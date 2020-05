Shop online, un passo coraggioso per Famiglia Olivini in tempo di Coronavirus

Quello che, per tanti settori, può apparire come un passo facile e scontato è, nel caso della vendita online dei propri vini, una vera e propria svolta epocale. È così che, in tempo di pandemia da Coronavirus, si può condensare la scelta che Famiglia Olivini, cantina bresciana che da cinquant’anni esatti opera in un territorio, quello posto a sud del Lago di Garda, vocato alla vinificazione del Lugana, sta compiendo in questi giorni. Lo scenario è quello che tutti ben conoscono: l’emergenza legata alla diffusione del virus ha portato infatti alla chiusura dei bar e dei ristoranti e alla necessità di approvvigionarsi di prodotti enogastronomici senza uscire di casa.

Ecco quindi che da ora in avanti basterà un semplice click su shop.famigliaolivini.com per selezionare, ordinare e ricevere comodamente al proprio indirizzo l’intera gamma dei prodotti di Famiglia Olivini. All’appello non manca proprio nessuno: dall’iconico Lugana Doc ai metodi classici Lugana Brut, Diciannove Marzo Pas Dosè e Garda Rosé Brut, dal Demesse Vecchie al chiaretto Riviera del Garda Classico o dai rossi Il Guardiano e Notte a San Martino al Condolcezza. Senza tralasciare le tre grappe (di Lugana, di Merlot e di Lugana invecchiata) o l’olio del Garda Bresciano ottenuto dalle tipiche varietà di casaliva, frantoio e gargnà.

«In questo momento difficile -spiega Giovanni Olivini, direttore della cantina- il mercato ti permette di prendere iniziative che fino a ieri non erano minimamente approcciabili. Dal progetto solidale di #SosteniAmoBrescia (che continuerà ancora per molto tempo) è scattata l’idea dell’e-commerce. Idea che, per una media cantina come la nostra, rappresenta un passo coraggioso, ma sensato e pensato. Tra le aziende bresciane siamo praticamente tra i primi a rivolgerci al consumatore con un nostro shop online. Con questo investimento abbiamo deciso di non lasciare soli i nostri agenti del canale Horeca che stanno vivendo un momento drammatico dal punto di vista commerciale: ad ogni vendita dello shop online verrà quindi retribuita una percentuale agli agenti di zona».