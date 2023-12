Spumante, le migliori etichette low cost per il Natale 2023

Spuntamente low cost, quali sono le migliori etichette per brindare senza spendere troppo durante le feste

Nel mondo si stapperanno circa 333 milioni di bottiglie di spumante per queste feste di Natale, di cui 95 milioni solo nel nostro Paese (+1% rispetto al 2022). Questo è ciò che emerge dall'analisi Uiv-Ismea, che sottolinea un aumento delle bollicine estere, soprattutto Champagne (6 milioni di bottiglie +12% rispetto all'anno scorso). Il giro d'affari sarà di un miliardo di euro.

A causa dell'inflazione il costo medio delle bollicine è salito del 5% e quindi aumenta l'interesse degli italiani per prodotti più a buon mercato come metodo charmat (+7,5%). All'opposto calano invece bottiglie più di pregio come Prosecco e Asti Spumante o quelle prodotte con metodo classico (-3%). Una piccola parte di popolazione comunque non rinuncia al "lusso" se arriva dall'estero.

A livello di nomi, cala fortemente il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg (-11%). Stesso trend anche per la Doc (-1,8%). A livello di Prosecco si salva solo l’Asolo in controtendenza (+12%) mentre scendono Lessini Durello (-10%), Asti e Trento Doc (-5% per entrambi), Franciacorta (-4%).