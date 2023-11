Stelle Michelin 2024, è l'anno dell'Umbria. Giovani talenti oltre Vissani

Stelle Michelin 2024, quattro nuove stelle in Umbria. Tre rosse (Ristorante Une, Elementi Fine Dining e Ada Gourmet) e una verde (Vespasia di Norcia già stellato)

L'Umbria è tra le protagonista della guida Michelin 2024. Sono infatti quattro le nuove stelle, tre classiche e una verde, assegnate nella Regione del centro. Come conferma il Gamberosso.it, le stelle rosse vanno al Ristorante Une dello chef Giulio Gigli, Elementi Fine Dining di Andrea Imperato e Ada Gourmet con la chef–patronne Ada Stifani, già celebre per aver gestito per anni la cucina de L’Officina. Tutti e tre sono stati Due forchette nella guida Ristoranti d’Italia 2024. La stella verde invece se l'aggiudica il ristorante Vespasia di Norcia, che vanta già una stella.

Si tratta di una vera e propria rinascita per l'Umbria che fino ad oggi ha contato solo due ristoranti stellati, ovvero Casa Vissani di Baschi e appunto Vespasia di Norcia. I primi segnali del cambiamento si stono registrati nel 2021 con la prima stella al ristorante L'Acciuga di Perugia. Non bisogna poi sottovalutare l'esposizione mediatica data alla Regione in campo gastronomico da Giorgione con i suoi ristoranti a Montefaclo e Grutti.

Sono molti i giovani talenti che hanno puntato sull'Umbria a partire dallo chef Giulio Gigli del Ristorante UNE a Capodacqua di Foligno, che quasi tre anni fa ha lasciato il Disfrutar di Barcellona, uno dei più rinomati locali al mondo di cui era responsabile per il settore creatività. L'Umbria quindi si candidata ad ospitare la Guida Michelin 2025, forte di una nuova generazione di cuochi di altissimo livello.