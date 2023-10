Vissani declassato da Gambero Rosso. Il figlio: "Mai visti". Ma ecco le prove

Il figlio dello chef Vissani aveva così commentato la perdita di una forchetta del Gambero Rosso: "Non si presentano al ristorante da 3 anni"

E' in atto una piccola polemica tra Casa Vissani e Gambero Rosso. Il ritorante umbro nell'ultima giuda sui Ristoranti d'Italia 2024 è stato declassato dalla casa editrice passando da tre a due forchette. La cosa non ha fatto piacere a Luca Vissani, direttore di sala del locale e figlio dello chef Gianfranco Vissani, che ha italiaatavola.net ha così commentato: "Dopotutto non si presentano al ristorante da tre anni, però dicono che scricchioliamo...".

La replica di Gambero Rosso non si è fatta attendere. Sul proprio sito scrive: "È giusto, è umano che di fronte a un declassamento ci si 'difenda', e concedere il diritto di replica è la prima regola di un’informazione trasparente e corretta". La rivista quindi ha pubblicato due foto degli scontrini con cui dimostra di aver visitato Casa Vissani nel 2023, comprendo date esatte e informazioni personali della transazione per tutelare il suo ispettore.

"Le decisioni vengono prese dopo più visite e raffronti su scala nazionale. - conclude Gambero Rosso - Non certo su un vago sentito dire. Ed è altrettanto certo che nessun voto è per sempre. Siamo i primi ad auspicare un ritorno di casa Vissani nell’Olimpo delle Tre Forchette. Alla prossima visita. Certificata".