Sting lancia un nuovo marchio di alcolici: la nuova vita tra musica e vigneti

Sting lancia un nuovo marchio di alcolici: si chiamerà come una sua canzone del 1981

Continua il viaggio di Sting nell’enogastronomia: dopo essersi innamorato del vino italiano e avere aperto una “bio pizzeria” tra i vigneti della sua tenuta in Toscana, il celebre cantautore britannico, ex bassista e frontman dei Police, si sta preparando a lanciare un nuovo marchio di alcolici che prende il nome dal suo successo “Every Little Thing She Does Is Magic”, dal titolo dell'omonima canzone del 1981 dei Police.

Gordon Matthew Thomas Sumner, 71 anni, 17 Grammy vinti, possiede da anni una residenza insieme alla moglie Trudie Styler, dove segue con attenzione i suoi vigneti, e ha da poco iniziato anche a produrre vino. Il buen retiro di Sting e Trudie è la tenuta "Il Palagio", a Figline Incisa Valdarno, nella splendida area collinare del Chianti, grazie alla quale ha recentemente ricevuto il premio “Vignaiolo verde”.

Stando a quanto si apprende dai media inglesi, la società di Sting, Steerpike Limited, ha già registrato il nuovo brand attraverso una domanda che legittimerebbe il commercio di vini, liquori, brandy, sidro, cocktail, gin, kirsch, rum, sake, vodka e whisky; il che ci fa immaginare che i piani del cantante stavolta prevedano di ampliare la propria influenza anche al di là del mondo del vino, facendo così crescere ancora di più il grande patrimonio di Sting, stimato intorno ai 430 milioni di sterline.

