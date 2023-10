Tartufo, anno fortunato per gli appassionati: ottima qualità, prezzi dimezzati

Tartufo, i prezzi vanno da 400 euro per un tartufo nero fino a 300 euro al chilo per quelli più pregiati

Le piogge primaverili hanno creato danni enormi a viticoltori e olivicoltori ma sono state la fortuna per i cercatori di tartufi. Come riporta Gamberorosso.it, il fungo di lusso è disponibile in abbondanza e il prezzo è quindi dimezzato rispetto a quello dell'anno scorso, un periodo piuttosto difficile per questo prodotto.

La situazione è comunque diversificata nelle diverse zone d'Italia. Ad Acqualagna nelle Marche la borsa del tartufo presenta prezzi da 1.500 a 3000 euro al chilo a seconda delle pezzatura (i più pregiati superato i 50 g). mentre il tarfufo nero estivo va da 450 a 600 euro. L'anno scorso per un tartufo bianco di grande pezzatura si potevano spendere fino a 5.000 euro.

A San Miniato i prezzi vanno dai 1.500 dei tartufi di poche decine di grammi fino a 2.500-3000 euro per quelli più grandi. A Savigno, nella Valsamoggia, i prezzi vanno da 3.000-4.000 euro al chilo per un tartufo bianco di grande pezzatura a 400-500 euro per il tartufo nero.

Non può mancare ovviamente Alba, capitale italiana del tartufo bianco. I prezzi sul sito tartufo.com vanno da 1.195 euro al chilo per un prodotto inferiore a 10 g fino a 3.137 euro per un Tuber Magnatum Pico sopra i 50 g. L'anno scorso la quotazione era arrivata fino a 7.000 euro a novembre.