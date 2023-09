L'ereditiera del caviale spopola su TikTok e fa impennare le vendite

Danielle Zaslavsky è influncer ed ereditiera del caviale che ha reso virale l'hashtag #caviartok facendo impennare le vendite dell'azienda di famiglia

L'influencer americana di origine ucraina Danielle Zaslavsky sta spopolando su TikTok per le sue "merende" a base di caviale. La 30enne è nipote del proprietario di Marky's Caviar, una delle più importanti aziende nel settore delle uova pregiate di storione. Nei suoi video con il tradizionale cucchiaino in madreperla mette il caviale praticamente su tutto, dal cetriolo, alla patatine Doritos e Pringles fino alla pizza "per un tocco umami". Il suo abbinamento preferito però sarebbe il caviale a guarnire gelato alla vaniglia con un filo di miele al tartufo, che gli conferirebbe il sapore del "caramello salato".

Come riporta Gamberorosso.it, Danielle con il suo profilo @dzaslavsky da oltre 656mila follower punta a trasformare la percezione del caviale da un bene di lusso a un cibo per tutti. “Sto cercando di educare i miei seguaci - ha dichiarato - per rendere il caviale più universale e informare che ci sono anche prezzi super accessibili". E' bastato un video in cui condisce una fetta di pane imburrato per rendere di tendenza l'hashtag #caviartok.

L'attività di Danielle ha fatto felice il padre dato che le vendite di cavaile sono letteralmente schizzate alle stelle. Marky's Caviar vende Beluga con prezzi fino a 830 dollari a scatola ma ci sono anche soluzioni a prezzi più abbordabili.

"Molti dei miei follower mi contattano per ringraziarmi per averli introdotti al caviale, su come gustarlo e per informarli sui benefici per la salute", afferma l'influencer che sottolinea come si possa gustare questa prelibatezza anche a partire da 20 dollari a scatola. La tiktoker in particolare per chi si affaccia per la prima volta al caviale consiglia il Kaluga, in quanto "non ha un gusto forte di pesce" ed è "super vellutato, con una decisa croccantezza".