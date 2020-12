Tenuta Cavaliere Pepe, il Taurasi Opera Mia (e non solo) la bandiera del 2021

E’ il Taurasi Opera Mia 2014, il vino rosso più pregiato dell’Irpinia, la bandiera della Tenuta Cavaliere Pepe per il 2021. Un vino riconosciuto Docg dal 1993, ottenuto da un vitigno Aglianico di alta qualità che ha trovato nelle verdi colline irpine di Carazita e Pesano il miglior territorio per potersi esprimere.

Non a caso un altro vino di Tenuta Cavalier Pepe, La Loggia del Cavaliere Taurasi Riserva Docg 2013 è stato recentemente premiato come miglior rosso d'Italia secondo la guida 5StarWine di Vinitaly. Un nuovo tassello che Milena Pepe aggiunge al suo mosaico di riconoscimenti ottenuti con duro lavoro ed investimenti che il papà Angelo Pepe, imprenditore in terra belga, ha fatto negli anni con i guadagni della ristorazione. Tanti riconoscimenti se solo si pensa che il vino ha come chiave principale di lettura il terroir. “Un eccellente vino va giudicato per le sue caratteristiche individuali, ma soprattutto nel suo complesso come rappresentazione del territorio”, dice Milena, approdata dalla Borgogna in Irpinia a soli 25 anni carica delle competenze tecniche e formative acquisite in Belgio e in Francia. “Il vino è come entrare in un libro e leggerne la sua storia dalle origini alle evoluzioni, al clima, agli abitanti, alle case e all’atmosfera che gli fa da cornice”. “La cantina è la mia priorità ed oggi la Tenuta si presenta come una struttura articolata che può contare su oltre 60 ettari di vigneti, un laboratorio di analisi, una sala di degustazione capace di ospitare fino a settanta persone, un’azienda agraria che produce anche olio, un ristorante su un pendio dal quale si domina un panorama mozzafiato sull’area del Taurasi”.