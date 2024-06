Tortelloni e snack al mais ritirati: rischiosi per chi soffre di intolleranze

Richiamati un lotto di tortelloni ricotta e spinaci di Reggiana Gourmet e gli snack al mais di Leslie's per alcuni errori sull'etichetta

Il Ministero delle Salute ha segnalato il richiamo di due prodotti. Il primo è un lotto di tortelloni ricotta e spinaci di Reggiana Gourmet Srl per un errore nella data di scadenza. La pasta, che viene venduta in vaschette da 250 g, appartiene al lotto 24123 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissata all'1 luglio 2027. La scadenza reale è invece l'1 luglio 2024.

Il secondo richiamo riguarda gli snack a base di mais al gusto BBQ 'Clover Chips' a marchio Leslie's. Il prodotto è stato ritirato dagli scaffali per la presenza di glutine non riportata in etichetta. Gli snack sono venduti in confezioni da 85 g e 145 g. La produzione avviene nelle Filippine. Chi non soffre di intolleranza al glutine può comunque consumare gli snack senza rischi.

Per entrambi i prodotti si consiglia di non consumarli ma restituirli al punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto.