Veganuary, le ricette vip per il mese vegano: da Rosita Celentano a Le Coliche

Veganuary, l'iniziativa di Essere Animali che invita a rinunciare per un mese a tutti i prodotti di origine animale

All'inizio di ogni nuovo anno dal 2014 si festeggia Veganuary, il mese dedicato alla promozione della dieta vegana. L'iniziativa è partita dal Regno Unito e invita a rinunciare, se non del tutto almeno in parte, ai prodotti di origine animale per tutto gennaio. Nel tempo molti hanno aderito al progetto oggi patrocinato in Italia da Essere Animali, organizzazione che si batte per i diritti degli animali.

Per partecipare a Veganuary basta iscriversi sul sito di Essere Animali per ricevere via email consigli nutrizionali, curiosità e ricette per una dieta a base vegetale. Quest'anno partecipano anche personaggi famosi come cantanti, giornalisti e content creator, ben felici di condividere i loro suggerimenti su come eliminare la dipendenza dai prodotti di origine animale.

Leggi anche: Debuttano sul mercato i formaggi vegetali senza latte fatti di ceci e anacardi

Tra i vip che partecipano a Veganuary abbiamo la speaker radiofonica Florencia Di Stefano-Abichain, l’attrice Rosita Celentano, la giornalista Roberta Ferrari con la figlia Iris Ferrari, famosa su YouTube, oltre a il duo de Le Coliche. Silvia Goggi, nutrizionista e fondatrice di Plant Based Clinic, offre invece consulenze online e corsi di alimentazione.