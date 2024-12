È morto Vincenzo Santoro, fondatore della Martesana di Milano, re della pasticceria italiana e inventore della Torta Duomo

Mercoledì 11 dicembre 2024 è morto all’età di 72 anni. Vincenzo Santoro, fondatore di Pasticceria Martesana (Tre Torte del Gambero Rosso dal 2015). Un vero e proprio artista e fuoriclasse del suo settore, creatore di una scuola di pasticceria di eccellenza e con alle spalle una carriera di grandi successi e riconoscimenti.

Nel 1986 creò la celebre torta commemorativa del Duomo di Milano, opera che gli portò il riconoscimento internazionale in occasione della manifestazione APAL. Per restare all'attualità come non ricordare quando nel 2023 in occasione di Host Milano, il Maestro Santoro ricevette da Iginio Massari il premio ‘Ai Migliori Pasticcieri del Mondo’. "Artigiano del gusto" e "visionario che ha trasformato la pasticceria in un linguaggio universale fatto di emozioni, sapori e ricordi", il commosso ricordo del suo team della Pasticceria Martesana di Milano.

Il ricordo di Vincenzo Santoro da parte del suo team, la squadra della Pasticceria Martesana

Mercoledì 11 dicembre 2024 il nostro amato fondatore e maestro Vincenzo Santoro, ci ha lasciati. Una figura unica, capace di unire arte, passione e conoscenza in ogni gesto ed in ogni prodotto. Quella passione e conoscenza che, con pazienza e gioia, ogni giorno ha tramesso a tutti i suoi allievi e collaboratori nella Pasticceria Martesana dal suo inizio e fino ad oggi. Il Maestro Santoro non era solo un artigiano del gusto, ma un visionario che ha trasformato la pasticceria in un linguaggio universale fatto di emozioni, sapori e ricordi. La sua energia contagiosa, il suo sorriso e la sua infinita dedizione sono stati il lievito che ha fatto crescere non solo la nostra azienda, ma anche il cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. La sua passione per l’arte dolciaria è palpabile in ogni creazione: ogni torta, ogni biscotto, ogni profumo che esce dal nostro laboratorio racconta una storia, quella di un uomo che ha creato non solo dolci, ma storie ed emozioni grazie alla sua visione sognatrice ed alla magia del saper fare con le mani e con il cuore.

Nato nel 1952 in Puglia, Vincenzo Santoro lascia la sua terra d'origine giovanissimo per raggiungere Milano negli anni del boom economico. Qui, animato da un’instancabile voglia di apprendere il mestiere di pasticciere ed affascinato dal mondo dei lievitati, cresce in maturità e in tecnica, riuscendo ad affermarsi nel mondo elitario della pasticceria milanese ed aprendo la prima Pasticceria Martesana in via Cagliero, divenuta poi bottega storica Milanese.

Pasticceria Martesana fin dal primo giorno è “la pasticceria di quartiere” per eccellenza, nella sua forma più autentica. Accoglienza, innovazione costante, alta qualità delle materie prime sono tra i cardini della sua visione da pasticciere. Due valori sopra tutti: la semplicità e il buon senso sia nella ricerca che nell’apprendimento, che nelle relazioni umane. Nel corso degli anni, il Maestro porta Martesana a diventare un punto di riferimento per l’eccellenza dolciaria in Lombarda e in tutta Italia. Enzo forma decine di pasticcieri diventati qualificati professionisti, ognuno in grado di innovare e di abbracciare tutti gli aspetti del mestiere di pasticciere.





Vincenzo Santoro, palmarès di successi

La sua passione travolgente e la sua immensa capacità professionale dà vita a un’importante espansione grazie al supporto di nuovi soci con l’apertura di nuove Pasticcerie a Milano: Via Paolo Sarpi (2015), Piazza S. Agostino (2017), Mercato Centrale (2021) Porta Romana (2023) ed ad Agosto 2024 a Como.

Il nome di Vincenzo Santoro è legato a innumerevoli riconoscimenti: nel 1986 crea la celebre torta commemorativa del Duomo di Milano, opera che gli è valsa il riconoscimento internazionale in occasione della manifestazione APAL. Nel 2013 il giovane pastry chef Davide Comaschi sotto la sua guida vince il premio World Chocolate Masters Parigi e porta il nome di Pasticceria Martesana al centro del consenso internazionale. Dopo due anni nel 2015 Martesana conquista le Tre Torte del Gambero Rosso il massimo riconoscimento della famosa Guida, premio confermato per gli anni consecutivi fino al 2024

La pasticceria Martesana di via Cagliero diventa Bottega Storica Milanese nel 2019. Nel 2020 il panettone classico del Maestro è premiato come il migliore d’Italia alla competizione Artisti del Panettone. Infine nel 2023 in occasione di Host Milano, il Maestro Santoro riceve da Iginio Massari il premio ‘Ai Migliori Pasticcieri del Mondo’, ulteriore sigillo al valore della sua arte.

Il Maestro Vincenzo Santoro ci lascia in eredità un patrimonio di sapienza, tradizione e innovazione, che continueremo a custodire e tramandare con l’orgoglio al fine di portare avanti il suo straordinario sogno. La sua assenza sarà per tutti noi un vuoto immenso, ma siamo certi che ogni creazione Martesana continuerà ad essere un omaggio al suo spirito indomito e al suo cuore grande.

Siamo inoltre certi che con una grande visione verso il futuro continueremo a migliorare e a crescere grazie alla semplicità e alla passione che ci ha trasmesso.

Ciao, Maestro. Ti porteremo sempre con noi, nei profumi, nei sapori e nei sorrisi che ci hai insegnato a creare.

Il team di Pasticceria Martesana