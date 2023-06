Zerbinati lancia i nuovi Burger'Z a base di quinoa e verdure

Zerbinati, azienda leader in Italia nella produzione di verdure fresche e piatti pronti, allarga la sua linea di burger di verdura lanciando sul mercato i nuovi Burger’Z: tre ricette che si ispirano agli altri prodotti della linea e strizzano l’occhio ai nuovi trend del settore.

Il mercato dei burger vegetali è infatti in continua crescita: se nel 2020 valeva 50,5 milioni di euro, nel 2022 ha raggiunto i 95 milioni registrando un +20% di crescita a valore e +10% a volume. Il consumatore risulta essere sempre più interessato a soluzioni sane, semplici e genuine per gustare le verdure in modi sempre nuovi. Si stima che sono 22 milioni gli italiani che consumano abitualmente prodotti a base vegetale, mentre 2 italiani su 3 li portano in tavola almeno una volta al mese. Inoltre, il 75% degli under 35 consuma abitualmente prodotti a base vegetale e oltre il 66% li considera sostenibili e un aiuto per il pianeta: è infatti proprio questa generazione a considerare la sostenibilità uno dei principali driver per l’acquisto e a consumare prodotti plant-based oltre 2-3 volte a settimana.