Veneto, la Lega 'striglia' Forza Italia: "Ha abbandonato la maggioranza Zaia. Tosi? Un perdente"

"Fino allo scorso dicembre, Forza Italia ha rispettato i patti elettorali. Poi però ha deciso autonomamente di abbandonare la maggioranza del Centrodestra non votando il bilancio. Considerato che in Veneto questo blocco rappresenta 3 elettori su 4, ho trovato questa scelta incomprensibile. Al pari della resistenza sull’autonomia o la proposta di accorciare i tempi della cittadinanza con lo Ius Scholae". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Liga Veneta-Lega in consiglio regionale Veneto, Alberto Villanova, sulle divisioni e sulle polemiche tra il Carroccio e Forza Italia nella regione governata da Luca Zaia.



"La candidatura di Tosi (ex sindaco di Verona ed ora esponente di Forza Italia, ndr) è tattica, visti i continui attacchi a Zaia e alla maggioranza. Una ipotesi che rappresenterebbe uno strappo con l’amministrazione attuale e che certo non troverebbe il consenso dei cittadini. I veneti vogliono dare continuità ad una presidenza che per 15 anni si è confermata la più apprezzata d’Italia. Il successo della campagna Veneto ai Veneti lo dimostra. Per questo faremo tutto il necessario per fare in modo che il prossimo presidente, se non potrà essere Zaia, ne sia la naturale prosecuzione", conclude Villanova.



