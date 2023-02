MILANO UNICA 2023 un bilancio incoraggiante

MILANO UNICA 2023 alla 36° edizione presso Rho Fiera con un’affluenza di visitatori che pesa in positivo soprattutto sull’estero.Sono complessivamente 5.304, con un incremento del 47,5% sull’edizione di febbraio2022, i visitatori di Milano Unica, il Salone italiano del tessile e degli accessori, di cui1500 dall’estero (+105%) e 3804 italiani (+33%).Sono 475 le aziende espositrici internazionali che hanno presentato a Fiera Milano Rhole collezioni di tessuti e accessori high end per la primavera/estate 2024, dedicate allecreazioni per uomo, donna e bambino.“Tutti i più importanti Paesi, verso i quali si dirige il nostro export di tessuti, registranopresenze significative in termini di valori assoluti e aumenti percentuali a doppia oaddirittura tripla cifra”, commenta il Presidente Alessandro Barberis Canonico. I dati ufficiali confermano la ripresa di alcuni importanti paesi con una presenza infortissimo aumento dalla Corea, oltre ai dati eclatanti di Giappone al +423%,USA +143%, Gran Bretagna +77%, Germania +67%, e Francia +32%. Unaconsiderazione speciale va rivolta ai visitatori italiani, cresciuti sensibilmente sunumeri già molto rilevanti.“Con profonda soddisfazione abbiamo constatato che gli espositori presenti hannosottolineato l’apporto qualitativo non solo dei servizi offerti, ma anche della selezionequalificata dei visitatori. La scelta di trattare durante la cerimonia inaugurale il temadella tracciabilità, ha voluto evidenziare che, oggi, il prodotto non può più esseresupportato solo dalla creatività, ma richiede di garantire l’eccellenza attraverso unacoscienza sempre più responsabile, intesa come trasparenza, autenticità, affidabilitàe immutabilità, oltre a contenere i valori di etica sociale, ambientale e di Made in Italy.Questi aspetti sono la chiave per fornire nuovi vantaggi competitivi per il settoreindustriale” afferma il Presidente.“Posso affermare che questa edizione di Milano Unica, abbia ripagato l’impegno e ladedizione che non cessiamo mai di rivolgere ai nostri imprenditori e visitatori. Tuttociò non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo del Ministero degliAffari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, chedalla prima edizione ci affiancano. Una particolare menzione va all’operazione diincoming sui visitatori internazionali e sulle delegazioni di stampa estera altamentequalificata che consentono di portare il messaggio dei valori di Milano Unica nelmondo”, conclude Massimo Mosiello, Direttore Generale.Sono state presentate le più innovative proposte per la Primavera/Estate 20244 delle migliori aziende del tessile e dell'accessorioitaliano e una selezione qualitativa delle più quotate realtà europee, con un'offerta sempre più ricca rivolta sia al mondo femminile che maschile.I Prestigiosi rappresentanti d'eccellenza, racchiusi nel vitale e variegato contesto della manifestazione, distribuito su quattro padiglioni, hanno accolto unimportante numero di clienti internazionali, in continua crescita già dalla scorsa edizione. Milano Unica, con 394 aziende espositrici, di cui g28 italiane e 66 europee,si conferma il luogo ideale dove poter offrire, vedere e toccare il miglior prodotto sul mercato mondiale del tessile e dell'accessorio di alta gamma, pronto a diventare unacreazione delle grandi case di moda, stile e tendenza per uomo e donna. All'ampiopanorama espositivo, si aggiungono le numerose aree speciali e di ricerca, che portanole presenze della 36^ edizione a un totale di 475 espositori.Consolidano la loro presenza Japan Observatory e Korea Observatory,Innovation Area, MU Info & Style e area MU Designers.The Woolmark Company, Filo sustainability e Alliance for European Flax Linen & Hemp con il loro stretto gamecon MilanoUnica, offriranno le propostedi materiali sostenibili di elevatissima qualità.

Servizio fotografico Nick Zonna