L'Italia delle Regioni le sfide del futuro uniti a Milano.

L'Italia delle Regioni lancia il nuovo regionalismo per le sfide del futuro.Il 5 e il 6 dicembre in Regione Lombardia e a Villa Reale di Monza presentati "L'Italia delle Regioni", il Festival organizzato dalla Conferenza delle Regioni delle Province autonome, per il 67%degli italiani le Regioni svolgono un ruolo importante per la crescita del Paese eI'80% degli intervistati promuove il ruolo della Conferenza delle Regioni,fondamentale organismo di sintesi nel dialogo tra le istituzioni.Le Regioni sono i motori dello sviluppo e della coesioneA Milano, per la prima volta le Regioni si sono date appuntamento per elaboraree costruire insieme proposte utili a potenziare il loro ruolo e a valorizzare le lorodiverse identità territoriali. Riuniti in cinque tavoli tematici, gli amministratoriregionali hanno lavorato fianco a fianco ad esperti e stakeholders pubblici eprivati per dare vita ad una piattaforma per un nuovo pensiero regionalista chesappia valorizzare al meglio le potenzialità delle Regioni italiane di fronte allesfide del prossimo futuro.II filo conduttore delle sessioni di lavoro è stato il tema delle reti nelle sue diversearticolazioni - infrastrutturali, produttive, energetiche, sociali, sanitarie, digitali- partendo dalle questioni legate alla terra e al territorio, all'agricoltura,all'ambiente, al rapporto con i Comuni e le Città metropolitane, arrivando, infine,all'analisi degli scenari europei e internazionali. Le risultanze di questo primomomento di confronto, presentate nel pomeriggio al vice Presidente del Consiglioe Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, delineano, in maniera più chiara edefficiente, le forme e le modalità di collaborazione tra Stato e Regioni nelladefinizione di quelle politiche pubbliche che richiedono sempre più collaborazionee, allo stesso tempo, precisazione delle rispettive responsabilità."A più di mezzo secolo dalla loro istituzione, le Regioni lanciano la piattaformaper il nuovo regionalismo - dichiara Massimiliano Fedriga, presidente dellaConferenza delle Regioni e delle Province autonome -. I cinque Tavoli di lavorocon spirito unitario hanno avviato un primo confronto con esperti per elaborareprogetti, idee, visioni, politiche per valorizzare al meglio il ruolo delle Regioniall'interno dell'architettura delle istituzioni italiane e per dare una nuovaprospettiva al Paese".All'appuntamento hanno preso parte in rappresentanza del Governo, oltre alPresidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, il Ministro degli AffariRegionali e delle Autonomie Roberto Calderoli, il Ministro per gli Affari europei,il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto, il vice presidente delConsiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministroper la Protezione civile e le Politiche del Mare Sebastiano Musumeci.L'evento si è concluso con la partecipazione del Presidente della RepubblicaSergio Mattarella e la firma dell'intesa per il riconoscimento della Conferenza delle Regioni delle Province Autonome e il passaggio di consegne dalla Regione Lombardia allaRegione Piemonte che ospiterà la seconda edizione del Festival 2023.

Servizio realizzato da Nick Zonna