Sondaggi, Mario Draghi torna a volare. Il premier si impenna: numeri clamorosi

Sondaggi, Mario Draghi cresce nella fiducia degli italiani

Mario Draghi torna a volare alto nei sondaggi. Il premier, che nelle scorse ore ha annunciato il ripristino della zona gialla dal 26 aprile con aperture serali dei ristoranti, vede crescere la sua fiducia.

Sondaggi, Mario Draghi al 54,1% della fiducia

Secondo Termometro Politico Mario Draghi sale al 54,1%. Numeri importanti che mostrano un trend in forte crescita dopo che la scorsa settimana era al 50,8%. Quasi tre punti e mezzo guadagnati in sette giorni rispetto al sondaggio precedente. Nel dettaglio, il 18,3% ha 'molta fiducia' in Mario Draghi, mentre il 35,8% ne ha 'abbastanza'. I contrari? 'Poca fiducia' nel presidente del consiglio per il 23,8%, 'per nulla' il 19,8%. Il 2,3% 'non sa'.