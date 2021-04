Covid, Draghi: "Riapriamo il Paese, rischio ragionato". SEGUI LA DIRETTA

Articolo in fase di aggiornamento...

"Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia", con queste parole il premier Mario Draghi ha annunciato le nuove misure del governo per riaprire le attività commerciali che entreranno in vigore dal 26 aprile. "Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio agionato fondato sui dati che sono in miglioramento", ha scandito Draghi. Questo rischio, che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini, si fonda su una premessa: che questi provvedimenti siano osservati scrupolosamente: con mascherine, distanziamenti, e occorrerà una sensibilizzazione particolare da parte delle regioni, delle autorità e delle forze dell'ordine. In questo modo questo rischio ragionato si traduce in un'opportunità' straordinaria", ha aggiunto.

Draghi ha confermato che il 26/4 aprile sarà la data per l'allentamento delle misure. "C'e' un cambiamento rispetto al passato. Si dà precedenza alle attivita' all'aperto e alle scuole". Le scuole riapriranno in presenza nelle zone gialle ed arancioni. Nelle zone rosse in parte in presenza e in parte a distanza. Gli spostamenti saranno consentiti invcece tra regioni gialle e con un pass, un certificato, tra regioni di un colore diverso, come annunciato dallo stesso Draghi. Questo allentamento è sicuramente figlio di una campagna vaccinale che "sta andando bene", e questo "è un dato che ci ha fatto prendere le decisioni sulle riaperture", ha ribadito il premier spiegando le misure decise nella cabina di regia.