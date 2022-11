Menù coreano a Casa Milan Bistrot

Nel bistrot di Casa Milan si mangia coreano. Grazie alla collaborazione di AT Korea società per la promozione dei prodotti agro-alimentari e ittici sudcoreani e Codesa società che opera nel campo della ristorazione commerciale, verranno proposti tre piatti della tradizione gastronomica coreana.“L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere sempre più accessibili i nostri piatti in luoghi come per esempio i bistrot dedicati alla pausa pranzo” commenta Ha Jung-a, Presidente di AT Korea Parigi. “La gastronomia coreana ha una tradizione millenaria ed è riconosciuta come una delle cucine più salutistiche al mondo: gli alimenti coreani, sono caratterizzati da un perfetto equilibrio nutrizionale e un’armonia di sapori e colori La maggior parte delle pietanze è composta per lo più di cibi fermentati che garantiscono, attraverso metodi di cottura come bollitura, al vapore o alla griglia, proprietà nutrizionali fondamentali per il benessere dell’organismo”.“Questo progetto – aggiunge Giovanni Barghi di Codesa – si sposa bene con la nostra filosofia di una continua ricerca per rendere i menù dei nostri ristoranti innovativi e in linea con gli ultimi trend salutistici a cui è importante attenersi soprattutto durante la pausa pranzo. Dopo l’esperienza a Casa Milan Bistrot proseguiremo anche con gli stessi piatti anche in ospedali e mense a Milano e a Firenze”.La proposta culinaria prevede i piatti più rappresentativi della tradizione coreana come Mandu, tipici ravioli coreani,Bulgogi composto da straccetti di manzo cotti alla griglia,Bibimbap, è un piatto tipico della cucina coreana il cui nome significa letteralmente riso mescolato.Obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere sempre più accessibili i menù coreani anche al di fuori dei ristoranti tradizionali,con Codesa l’iniziativa proseguirà in ospedali e mense a Milano e Firenze

Servizio realizzato da Nick Zonna