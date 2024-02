Venti anni. Generazione Zeta. Ma Lorenzo Gilberti può già festeggiare un importante traguardo perché è alla guida di un’agenzia di marketing di successo.

“Oggi ho 20 anni, ma sono partito da giovanissimo quando il mondo del digital marketing era ai suoi albori. Ho fondato Orion Digital Group nel 2019 quando tutto era ancora “semplice” e potevo permettermi di portare avanti i miei oltre 30 clienti con appena 5 collaboratori. Allo scoppio della pandemia è seguita l’era più “calda” dei business digitali. Di conseguenza, ho raddoppiato il mio team, con circa 10 collaboratori attivi", racconta.

L'anno da segnare sul calendario è il 2022 quando Orion consolida una vera e propria ascesa. "Il mio team è cresciuto a dismisura, diversificando i collaboratori in piccoli team specializzati per ogni settore, ma il dato più rilevante è che abbiamo chiuso l’anno con un fatturato importante per i nostri clienti. Sono partito da zero perché non avevo il supporto di nessuno e solo dopo 4 anni siamo una delle agenzie di digital marketing più rilevanti del panorama internazionale", dice ancora.

Orion, oggi, fattura tantissimo con vari team strutturati e un portfolio di oltre 150 clienti. In due anni di attività, si è già affermata come punto di riferimento in molteplici settori. E non accenna a fermarsi, perché Lorenzo dice che vuole espandersi come realtà ancora più internazionale in questo 2024.