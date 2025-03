Si è spento Giovanni Paoli, figlio di Gino e direttore di Dillinger

È scomparso a 60 anni Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli e della sua prima moglie, Anna Fabbri. Giornalista di lungo corso, aveva collaborato con diverse testate e case editrici, da Mondadori a RCS, fino a dirigere Dillinger News, il sito da lui stesso fondato.

La sua morte, avvenuta all’ospedale Niguarda di Milano a causa di un infarto, ha scosso profondamente il mondo dell’informazione e chi lo conosceva. Fabrizio Corona, insieme alla redazione della testata che Giovanni guidava, gli ha dedicato un sentito messaggio d’addio, sottolineandone la dedizione, la professionalità e l'instancabile passione per il giornalismo.

Una vita tra giornalismo e musica

Nato a Genova nel 1964, Giovanni aveva inizialmente seguito le orme artistiche del padre, suonando nella band che lo accompagnava nei concerti. Tuttavia, fu il giornalismo la sua vera vocazione. Nel corso della carriera collaborò con diverse testate e case editrici, distinguendosi per uno stile incisivo e per il suo approccio diretto all’informazione.

In occasione del recente 90esimo compleanno di Gino Paoli, aveva voluto raccontare il lato più privato del celebre cantautore, condividendo aneddoti familiari, come la passione per i gatti e i momenti più significativi della loro storia, tra cui la nascita di Amanda Sandrelli, figlia dell’attrice Stefania Sandrelli e sorellastra di Giovanni.

Il ricordo della redazione di Dillinger News

Dopo la sua scomparsa, la redazione di Dillinger News ha pubblicato un commosso messaggio sui social e sul sito della testata, ricordando il suo impegno nel mondo dell’informazione:

"Il nostro caro direttore non si è mai tirato indietro, non ci ha mai fatto sentire il peso delle responsabilità che ricadevano sulle sue spalle. Invece, ci ha insegnato con pazienza, con dedizione, spingendoci sempre a dare il meglio di noi stessi. Giovanni, il tuo spirito guiderà ancora le nostre penne, il tuo amore per il giornalismo arderà come una torcia nelle notti più buie. Il tuo legato è indelebile e il tuo ricordo un faro per tutti noi. Riposa in pace, sapendo che il tuo Dillinger continuerà a lottare, a raccontare storie, a fare giornalismo come tu hai sempre sognato.". A firmare il messaggio, oltre a Fabrizio Corona, anche i suoi colleghi e amici di redazione.

La famiglia e l'eredità di Gino Paoli

Con la sua scomparsa, Giovanni lascia una compagna e una figlia, Olivia. Gino Paoli, oggi 91enne, ha avuto quattro figli da diverse relazioni: oltre a Giovanni e Amanda Sandrelli (nata dalla relazione con Stefania Sandrelli), ci sono Nicolò (1980) e Tommaso (1992), avuti dal matrimonio con Paola Penzo, sua attuale moglie.