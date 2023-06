Grande successo di ascolti per la domenica di viale Mazzini

La Rai continua a registrare una media altissima di spettatori, offrendo programmi diversi, per tutti i gusti, ma legati da un unico filo conduttore, l’alto share. Linea Verde, con una media annua di spettatori di 3300000 e il 24,9 % share, conferma nuovamente il suo consolidato successo, merito anche della conduzione di Beppe Convertini e Peppone. Linea Verde ieri ha registrato 2.825.000 spettatori con il 24.4% di share (presentazione di 6 minuti: 2.219.000 – 23.3%).



Come ha anticipato affaritaliani e come riporta anche corriere.it, i due conduttori sono stati confermati anche per la prossima stagione . Convertini tra l’altro, con il libro “Paesi Miei, in viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia”, racconta ai suoi telespettatori le sue emozioni che, ogni volta, annota sulla sua agenda, mentre gira per Linea Verde.



Passando alla Festa Scudetto del Napoli, condotta da Stefano De Martino-anche lui confermato per la prossima stagione con il programma record di ascolti "stasera tutto è possibile"-la diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona, ha registrato l’11.9% di share con 1,92 mln di telespettatori, Lorena Bianchetti con A Sua Immagine Speciale, con Sua Santità Papa Francesco come ospite-prima volta in un programma televisivo di un Papa come ospite-ha portato a casa un a.m. di 1.661.000 spettatori pari ad uno share del 27.4%, a coronamento degli ottimi ascolti registrati tutte le domeniche