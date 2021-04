ACEA Energia presenta il nuovo portale per migliorare la customer satisfaction

ACEA Energia è un ponte professionale nel settore della fornitura Luce e Gas che collega passato e futuro in maniera solida e vantaggiosa per tutti i clienti. L’esperienza di oltre 100 anni di storia nel mercato energetico consente di guardare al futuro in maniera chiara, per offrire una customer satisfaction di altissima qualità in costante miglioramento.



La mission aziendale è mettere la passione al servizio del cliente per offrire servizi innovativi e semplificare tutte le operazioni di contatto fra le parti (cliente - fornitore), una sfida importante per umanizzare i rapporti professionali e garantire massima trasparenza per agevolare aziende, famiglie, persone e professionisti.



Servizi ACEA Energia per migliorare la customer experience dei clienti Mass Market

Negli ultimi anni ACEA Energia ha rafforzato la sua presenza nel mercato italiano dell’elettricità e del gas per ottimizzare i servizi e fornire ai clienti una molteplicità di soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Le competenze tecnico – commerciali elevate acquisite negli anni consentono di essere presenti costantemente nella vita dei clienti, operando al loro fianco in qualsiasi momento: dalla fase decisionale alla gestione dei contratti, dall’assistenza fino a qualsiasi processo post vendita. Il customer care di ACEA Energia è in grado di seguire i clienti per risolvere qualsiasi problema nel minor tempo possibile, garantendo una soddisfazione del cliente totale.



L’approvvigionamento è sviluppato attraverso prodotti strutturati per offrire al cliente la possibilità di ottimizzare l’erogazione di energia elettrica e gas, il costo della materia prima è associato all’individuazione corretta e precisa dei consumi previsionali. In questo modo ogni cliente è libero, autonomo e consapevole di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato per sostenere costi minori in base alle sue esigenze specifiche.



Un altro importante traguardo che ACEA Energia si propone per garantire la migliore customer satisfaction riguarda il tema della sostenibilità, aiutando i clienti a individuare i prodotti più indicati che presentano la certificazione di fornitura da fonti completamente rinnovabili (PPA: Power Purchase Agreement). Migliorare il livello di fornitura e garantire un’assistenza costante su tutte le attività post-vendita, rappresenta il punto di forza più elevato per offrire un servizio impeccabile e di qualità eccelsa.



ACEA Energia servizi per i clienti B2B

Per il settore Industrial e Business, ACEA Energia ha pensato di destinare un nuovo portale dove gestire ogni programma energetico allo scopo di migliorare la customer satisfaction per i clienti B2B. Lo sviluppo sarà concentrato su 3 Wave,



• Prima wave:Il cliente ha la possibilità di scaricare ogni informazione contrattuale accedendo autonomamente al portale. Qui sono presenti fatture, stato dei pagamenti, consumi mensili per fasce orarie e report dettagliati per la visione amministrativa.



• Seconda wave. Servirà ad implementare le sezioni dei Mercati e VAS ( Servizi a Valore Aggiunto ) . Ogni cliente avrà più possibilità di ottenere informazioni di mercato riguardo l’energia elettrica e al gas, ma anche sull’emissione di C02, sul brent, sul cambio euro/dollaro, Power FR, Coal e di tutte le principali iniziative di AceaEnergia sulle tematiche dei Servizi a Valore Aggiunto.

Tutto ciò per garantire massima trasparenza sulle tematiche eco-sostenibile e sull’impatto ambientale e quindi ottenere la migliore efficacia dell’erogazione energetica in un’economia circolare.

• Terza wave. Questa parte riguarda il processo di digitalizzazione post vendita, proprio perché la gestione dei grandi clienti multi-sito ha bisogno di standard più elevati per una migliore efficienza. In questa sezione il cliente potrà effettuare richieste per ottenere prestazioni per la propria fornitura in modo più veloce, basterà accedere all’Area riservata per segnalare il problema e seguire lo stato di avanzamento della pratica aperta e indicare le problematiche da risolvere nell’Area Riservata e potrà controllare lo stato di avanzamento del lavoro. Acea Energia vuole offrire al cliente la consapevolezza di essere seguito da un customer care dedicato sempre attivo ed efficace.