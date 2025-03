ANBI, il 18 marzo gli impianti idraulici italiani saranno illuminati con il tricolore

ANBI, la notte del 18 marzio verranno illuminati gli impianti idraulici italiani con il tricolore: ribadire la centralità delle problematiche idriche

In occasione di un’iniziativa dal forte valore simbolico, gli impianti idraulici lungo la Penisola saranno illuminati con i colori della bandiera italiana. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della gestione delle risorse idriche e sulla necessità di finanziamenti adeguati per affrontare le sfide legate alla crisi climatica.

Secondo Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI, l’iniziativa non è solo un tributo al valore delle opere idrauliche, ma un chiaro messaggio rivolto alle istituzioni affinché si investa concretamente nel settore: “Con questo gesto vogliamo rilanciare ancora una volta come la gestione delle risorse idriche debba essere una questione nazionale e come le opere idrauliche siano un patrimonio dell’intero Paese, che spesso non ne conosce l’indispensabile funzione”.

L’illuminazione tricolore degli impianti idraulici vuole anticipare la Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, auspicando che non si riduca a una semplice celebrazione simbolica, ma che si concretizzi in investimenti tangibili per migliorare la resilienza delle comunità di fronte ai cambiamenti climatici.

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI, ha sottolineato due priorità fondamentali per il settore: il Piano Invasi, elaborato con Coldiretti, che prevede la realizzazione di 10.000 bacini multifunzionali entro il 2030, di cui 400 già cantierabili. Per realizzare questo piano, ANBI chiede di destinare parte dei 7 miliardi di euro del PNRR, precedentemente definanziati.

Lo sblocco della burocrazia, affinché almeno 946 milioni di euro della prima tranche di finanziamenti del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNISSI) possano essere utilizzati rapidamente. Questo piano prevede un investimento complessivo di 10 miliardi di euro nell’arco di dieci anni, essenziale per migliorare l’efficienza della rete idrica nazionale.

L’iniziativa dell’ANBI arriva in un momento in cui l’Italia si trova sempre più spesso ad affrontare eventi climatici estremi, tra siccità e alluvioni. La gestione dell’acqua non può più essere rinviata e necessita di un impegno concreto e immediato.

L’illuminazione tricolore degli impianti idraulici il 18 marzo sarà quindi un segnale visibile e potente per ricordare l’urgenza di interventi strutturali e finanziari nel settore idrico. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione di ANBI ai numeri indicati nel comunicato stampa ufficiale.