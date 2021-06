Apple punta a vendere un iPhone con materiali 100% riciclati

Tim Cook, braccio destro del defunto fondatore di Apple Steve Jobs e ora Ceo della compagnia, ha annunciato che l'azienda sta lavorando per realizzare i futuri iPhone utilizzando unicamente materiali riciclati. Secondo quanto si apprende dall'Ansa, Cook ha partecipato all'edizione virtuale della conferenza parigina Vivatech 2021, nel corso della quale è stato intervistato da Guillaume Lacroix, Ceo di Brut, una società di media internazionale. Lacroix ha posto a Cook una domanda importante sui piani di Apple di raggiungere l'obiettivo di sostenibilità ambientale entro il 2030. Il Ceo ha ricordato che Apple è già un'azienda a emissioni zero, visto che utilizza energia rinnovabile per la maggior parte delle sue operazioni interne, tuttavia, prevede di rendere il suo intero ecosistema, dalle catene di approvvigionamento agli utenti finali, carbon neutral nei prossimi nove anni.

"A quanto pare, un ottimo prodotto per gli utenti e un ottimo prodotto per il pianeta possono essere la stessa cosa, ed è questo l'obiettivo che ci siamo posti" ha aggiunto Cook. La via che porterà Apple a costruire con materiale riciclato i futuri iPhone è segnata: gli ultimi Mac contengono il 40% di alluminio riciclato mentre la serie di iPhone 12 ha oltre il 98% di minerali riciclati. Inoltre, Cook ha menzionato l'uso di dispositivi robotici come Daisy, che smonta gli iPhone per fornire componenti di scarto ai modelli in fase di realizzazione. Il Ceo ha affermato che dopo che Apple ha iniziato a utilizzare il 100% di energia rinnovabile per le sue operazioni, ha spinto i suoi fornitori a fare lo stesso. Secondo Cook, più di cento fornitori hanno già firmato per essere completamente carbon neutral nei prossimi anni.