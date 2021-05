Auto, Bosch scommette sull'idrogeno: entro il 2024 investimenti per 1 miliardo

Il gruppo tedesco Bosch, il più grande fornitore automobilistico al mondo, investirà un miliardo di euro tra il 2021 e il 2024 nell'idrogeno, un'alternativa alle batterie elettriche, in particolare nei camion. Se la mobilità elettrica "si sta affermando come il cuore" del business automobilistico di Bosch, secondo il ceo Volkmar Denner, "l'elettrificazione ha dei limiti".

"Senza idrogeno, l'Europa non raggiunge la neutralità climatica", ha spiegato il ceo alla conferenza annuale del gruppo. Per questo Bosch investirà 600 milioni di euro in batterie mobili per veicoli e 400 milioni nella produzione di "mini reattori" fissi, che potrebbero fornire elettricità nelle città o nelle fabbriche. Circa un centinaio di questi generatori saranno messi in servizio quest'anno prima della produzione di massa, a partire dal 2024.

Il mercato dell'idrogeno verde dovrebbe raggiungere i 40 miliardi di euro entro il 2030, con una crescita annua del 65%, secondo Bosch. Il fatturato relativo alle auto elettriche dovrebbe essere moltiplicato di cinque volte entro il 2025 e l'attività, in cui Bosch investe oltre cinque miliardi di euro, dovrebbe diventare redditizia entro il 2024. Bosch, ha detto ancora Denner alla conferenza stampa di presentazione del rapporto annuale 2020 dell'azienda, "ha superato bene il primo anno della pandemia di coronavirus. Siamo uno dei vincitori nella transizione all'elettromobilità - ha sottolineato - e stiamo espandendo in modo significativo la nostra attività di software collegando l'intelligenza artificiale".

Nella tecnologia dei propulsori, l'elettromobilità si sta affermando come il core business di Bosch. Denner ha riferito che la società sta effettuando ingenti investimenti iniziali in quest'area - altri 700 milioni di euro solo quest'anno. Fino ad ora, i suoi investimenti iniziali nell'elettromobilità ammontano a cinque miliardi di euro. Attualmente, i ricavi delle vendite Bosch derivanti dalle componenti elettriche dei propulsori stanno crescendo due volte più velocemente del mercato, quasi il 40 percento.