Auto, dall’Ue ok definitivo allo stop dei motori termici. L’Italia si astiene

Stop alla vendita della auto con motori termici: via libera definitivo dall'Ue

I ministri dell'Energia dell'Ue hanno dato il via libera definitivo allo stop alla vendita di auto nuove a motori termici dal 2035. Il provvedimento è passato con il voto favorevole della Germania che ha ottenuto una deroga per i combustibili sintetici. L'Italia - a quanto si apprende - si è astenuta. Così come la Bulgaria. La Polonia ha invece votato contro.

Auto, il ministro dell'Ambiente italiano Pichetto Fratin: "Bene motori termici ma no solo per e-fuels"

"L'Italia prende nota della dichiarazione scritta della Commissione sul "Considerando 11" del nuovo Regolamento sulle emissioni delle automobili e dei furgoni, relativo all'immatricolazione dopo il 2035 dei veicoli con motore endotermico che funzioneranno con combustibili neutri in termini di CO2. Il riconoscimento da parte della Commissione che tali veicoli potranno ancora essere prodotti e che quindi contribuiranno anch'essi al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dal Regolamento e' uno sviluppo positivo". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento al Consiglio Energia.

"Consideriamo questo sviluppo una risposta all'invito formulato in tal senso con la dichiarazione diffusa dall'Italia il 28 febbraio scorso che ha portato a posporre il voto sul provvedimento che oggi viene sottoposto alla valutazione degli Stati membri. In tal senso prendiamo atto dell'impegno della Commissione ad attuare il Considerando 11 prima del riesame degli obiettivi del Regolamento previsto per il 2026, presentando proposte di atti legislativi gia' nei prossimi mesi".