Che cos'è l'idrogeno verde e come utilizzarlo come fonte di energia

Idrogeno verde: cos'è, in che modo aiuta a ridurre le emissioni di carbonio e qual è il suo potenziale

L'idrogeno verde è una nuova fonte di energia che sta ricevendo sempre più attenzione, in quanto più “pulita” e sostenibile delle altre, caratteristiche che lo rendono una grande opzione per il futuro. Si tratta di un elemento che viene prodotto dall'acqua e dalle fonti di energia rinnovabili come il fotovoltaico, l'eolico o l'idroelettrico, con conseguente riduzione nelle emissioni di carbonio. Un fattore importante e non trascurabile, in quanto garantisce un impatto molto minore sull’ambiente, a beneficio della salute del nostro pianeta.

Cos'è l'idrogeno verde e come viene prodotto

L'idrogeno verde è la tipologia di idrogeno che ha raccolto negli ultimi la maggior attenzione da parte della comunità internazionale. Il motivo è semplice: la sua bassa produzione di emissioni di carbonio, che di fatto lo rende una delle fonti di energia più “pulite” e a basso impatto a nostra disposizione.

Esistono in effetti molte modalità per produrre idrogeno, ma una delle più ecologiche è quella che porta all'utilizzo di energie rinnovabili come quelle prodotte dal sole e dal vento.

Il processo di produzione dell'idrogeno verde inizia convertendo la luce solare o l'energia eolica in energia elettrica. L'elettricità viene utilizzata per alimentare gli elettrolizzatori, che scindono le molecole d'acqua in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno così ottenuto viene raccolto e stoccato, pronto per l'uso. Questo processo è più sostenibile rispetto a quello utilizzato con i metodi tradizionali, che spesso sono alimentati da combustibili fossili. In questo modo la produzione di idrogeno, che è risaputamente una delle più importanti fonti di energia sul nostro pianeta, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra.

I benefici dell'idrogeno verde

Da ciò che abbiamo detto appare abbastanza chiaro quali possano essere i vantaggi di questa tipologia di idrogeno rispetto ad altre forme di energia. Già il fatto che possa essere prodotta con un impatto minimo sull'ambiente rende infatti l'idrogeno verde indispensabile per assicurare un futuro al nostro pianeta.

In secondo luogo, questa fonte di energia è estremamente efficiente e versatile. Si tratta di una fonte affidabile e a buon mercato, almeno su larga scala. Può essere utilizzata per alimentare le case, le aziende e i sistemi di trasporto, ed è meno costosa dell'energia tradizionale.

Esiste, tuttavia, anche qualche fattore che frena la sua diffusione, a partire dal costo di produzione ancora piuttosto alto, fino ad arrivare alla sua infiammabilità (che non è comunque superiore a quella della benzina) e soprattutto alle infrastrutture per la distribuzione, oggi arretrate, se non addirittura assenti in buona parte del mondo.

In generale, l'idrogeno verde è una realtà nuova e promettente, che ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui alimentiamo la nostra vita. È un'alternativa alle fonti di energia tradizionali pulita, sostenibile e a buon mercato, e può essere usata per alimentare una vasta gamma di dispositivi e sistemi. Per questo va incoraggiata attraverso progetti che possano renderla disponibile ovunque e a qualunque livello.