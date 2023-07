Emissioni auto, bufera su Citroen e Peugeot per i serbatoi diesel con AdBlue

Auto, consumatori contro Citroen e Peugeot per i serbatoi AdBlue: chiesta indagine Ue

Il gruppo Beuc, un contenitore di 46 organizzazioni indipendenti attive per la tutela dei consumatori ha richiesto l’intervento delle autorità europee del Consumer Protection Cooperation Network (CPCN) per prendere in carico un difetto “di fabbrica” – segnalato anche in Italia – che riguarda le auto dotate di serbatoi che utilizzano l’additivo liquido AdBlue nel sistema di catalizzazione.

L’indagine, invocata a livello europeo, nasce sulla base di oltre 4000 segnalazioni giunte finora dai proprietari di automobili che hanno riscontrato – a proprie spese – anomalìe nel motore della propria vettura.

Come fa sapere Altroconsumo – che si è unito all’iniziativa lanciata per formare una class action - sono diverse le vetture con motore diesel Citroen e Peugeot che presentano questo problema. In molti casi, infatti, si verifica l’accensione delle spie AdBlue/Urea/Service e Autodiagnosi motore e compare ripetutamente un messaggio di errore sul computer di bordo che indica l’autonomia residua di km ancora percorribili prima dell’attivazione del dispositivo di antiavviamento del motore.

Il malfunzionamento, dunque, riguardando il monitoraggio dei livelli di emissioni nocive, implica il blocco del motore e l’immobilizzo del veicolo. A giugno 2023, le segnalazioni arrivate era così ripartite: Francia (1.731 in Francia), Belgio (2.411) e oltre 700 in Italia.