Energia verde, Enel Energia lancia "Enel One"

Al via Enel One di Enel Energia, la nuova offerta di energia verde.

Enel One di Enel Energia è l’offerta di energia verde, con cinque piani tariffari a costo mensile fisso, per le famiglie con il contatore elettronico di seconda generazione.

Dedicata alle famiglie che dispongono del contatore di ultima generazione 2 G, ovvero in grado di rilevare e mettere a disposizione i dati di misura basati su curve con dettaglio ogni 15 minuti. La nuova offerta è disponibile in 5 piani tariffari con un bonus di benvenuto di 20€ per il primo mese.

Mini: per un pacchetto di 100 kWh mensili a un prezzo è di 32€ al mese

Basic: per 150 KW/h mensili al prezzo è di 40€ al mese Plus: per 200 kW/h mensili al prezzo è di 49 al mese Super: per 300 kW/h mensili al prezzo è di 67€ al mese Ultra: per 370 KW/h mensili al prezzo è di 79€ al mese

La campagna di comunicazione durerà quattro settimane con un’idea creativa sviluppata da Saatchi & Saatchi nasce da una riflessione sulla situazione attuale che vede le certezze e le abitudini delle famiglie cambiare ogni giorno. Ma almeno per l’energia si può stare tranquilli.

Con un tono ironico e coinvolgente, lo spot TV illustra i cambiamenti che avvengono: sul lavoro, dove lo smart working ha ormai ridisegnato la routine, in famiglia, dove la digitalizzazione ha reso più smart anche i più grandi, e nel tempo libero, dove sono i figli a dare lezione ai propri genitori.

In questo contesto, Enel One rappresenta la certezza di un’energia verde a costo fisso e la tranquillità di una soluzione che, almeno quando si tratta dei nostri consumi, ci permette di tenere tutto sotto controllo.

La campagna multi-soggetto è declinata su TV, radio, stampa e web con una creatività dinamica che andrà ad intercettare dei target specifici, veicolando di volta in volta dei messaggi personalizzati.