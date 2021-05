Giornata delle api, Melendugno città del miele ottiene la DeCo per i prodotti

Apicoltura uguale sviluppo ecosostenibile. Mentre tutto il mondo festeggia oggi la Giornata Mondiale delle Api e alla vigilia della Giornata mondiale della Biodiversità (sabato 22 maggio), il Comune di Melendugno è il primo della Puglia a conquistare la De.Co per il suo miele, facendo omaggio alle origini del suo nome che in latino vuol dire proprio Porto il Miele (da mele-duco). Infatti anticamente l’apicoltura era molto diffusa in tutto il territorio, apprezzato non solo per le sue marine, Torre Specchia, San Foca, Roca, Torre dell’Orso e Torre Sant’Andrea, ma anche per le sue campagne così ricche di macchia mediterranea dove sbocciano fiori dai mille colori e… sapori.

La De.Co (Denominazione comunale) è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Adorno a Lecce, alla quale hanno partecipato il capo di gabinetto della Provincia, Andrea Romano, il sindaco di Melendugno, Marco Potì, la consigliera delegata alla comunicazione, Palmina Surdo, il presidente del Consiglio, Piero Marra cui si deve l’avvio di tutta la procedura mirata a intensificare l’incremento dell’apicoltura a Melendugno e il riconoscimento della Deco.





Sono intervenuti anche Roberto De Donno, esperto di marketing territoriale, Vincenzo Pascali, presidente della commissione comunale De.Co e Stefania Marcuz, esperta in analisi sensoriale e membro del Consiglio Accademico International Academy of Sensory Analysis.

Dice il sindaco di Melendugno, Marco Potì: “Il nostro Comune ha avviato un processo di valorizzazione dei prodotti tipici, di cui il miele deve essere considerato solo il punto di partenza, in omaggio alla nostra storia”.

Spiega il presidente del Consiglio comunale, Piero Marra: “Melendugno è stato il primo paese della Puglia ad aderire all’Associazione Città del Miele con lo scopo di entrare in un circuito turistico, che non sia legato solo alla stagione balneare, ma anche a scambiare know how. Il prossimo passo sarà quello di coinvolgere nel procedimento per il riconoscimento della De.Co anche panificatori e produttori di prodotti dolciari”.

“Identità di un territorio e prodotti viaggiano di pari passo”, fa notare l’esperto in marketing territoriale, Roberto De Donno.





Intanto tantissimi giovani e donne si stanno avviando all’apicoltura. Le aziende sono diventate da 3 a 20 negli ultimi tre anni. E il progetto ha anche ispirato un famoso artista di Melendugno, Gerardo Petrachi, che ha realizzato piccole api in ceramica, un simpatico souvenir per i tanti turisti che d’estate trascorrono le loro vacanze nel territorio di Melendugno.

Le api, con il loro incessante lavoro, favoriscono l’impollinazione e quindi la riproduzione delle piante, custodendo la Vita di tutti gli abitanti del pianeta. Melendugno scommette su uno sviluppo ecosostenibile.