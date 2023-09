Gruppo Flo-Eni investono nella plastica riciclata: arriva il bicchiere green

Arriva R-Hybrid, il bicchiere di plastica riciclata che si può riutilizzare

Arriva il primo bicchiere per la distribuzione automatica realizzato con polistirene riciclato e riutilizzabile a sua volta. Presentata dal Gruppo Flo e Versalis (Eni) ‘R-Hybrid’ è “un’importante innovazione nel campo del Food Packaging, verso un sistema di riciclo più virtuoso con un efficiente riutilizzo delle risorse”, spiegano le due società.

R-Hybrid, circolarità e sostenibilità al centro

Il progetto è stato condotto con Scs (Styrenics Circular Solution), associazione europea che comprende tutta la filiera dei polimeri stirenici, dai produttori di materia prima ai riciclatori post consumo, e in stretta collaborazione con il Fraunhofer Institute, centro di ricerca applicata leader in Europa. Grazie a questa partnership, è stato istituito un consorzio di filiera focalizzato alla definizione di un protocollo per l’utilizzo di poliestere riciclato nel packaging per alimenti, dietro barriera funzionale. Si è così arrivati a validare tutto il processo, dalla produzione del riciclato, alla definizione delle caratteristiche tecniche del multistrato fino al challenge test sul prodotto finito.