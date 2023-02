Gucci punta sul "lusso circolare", aperto il primo hub green in Italia

Gucci lancia il primo hub per il lusso circolare in Italia e imprime un'accelerazione alla transizione ecologica del settore moda

Gucci imprime un'accelerazione alla transizione ecologica del settore moda, e crea una piattaforma di open innovation per progettare e realizzare prodotti e soluzioni circolari per ridurre l'impatto ambientale.

La transizione ecologica al centro del PNRR è "quel processo di innovazione tecnologica e rivoluzione ambientale che favorisce l'economia e lo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e della sua sostenibilità" e Gucci, in sintonia con la regolamentazione europea quale mezzo utile per raggiungere gli obiettivi di emissioni al 2030, lancia il Circular Hub, un progetto concreto per l'economia circolare.

Lo lancia col sostegno di Kering, il gruppo del lusso francese di proprietà di Francois-Henri Pinault, presidente e Ceo, al quale appartiene, per ridurre l’impatto ambientale, lavorare su nuove tecnologie e improntare programmi di riciclo e riuso dei materiali di scarto. Si tratta dell’avvio del primo hub per il lusso circolare in Italia e sarà collocato in Toscana.