Gucci, svolta green nella moda: nasce l'alternativa sostenibile alla pelle

Rivoluzione verde per l'alta moda: Gucci lancia un nuovo materiale che "combina alta qualità e scalabilità, unitamente a un ethos sostenibile". Demetra - questo il nome scelto dal gruppo per il nuovo prodotto - nasce "dal desiderio di Gucci di innovare e sperimentare nuovi materiali per il futuro" ed "è il risultato di due anni di ricerca e sviluppo da parte del dipartimento tecnico e degli esperti artigiani della maison". Prodotto interamente in Italia, negli stabilimenti Gucci, il nuovo materiale è stato creato utilizzando le stesse competenze e processi impiegati per la concia; l’innovazione sostenibile alla base di Demetra combina processi efficienti con materie prime animal-free, derivanti in larga parte da fonti sostenibili, rinnovabili e bio-based. “Nell’anno del nostro centenario, Demetra rappresenta il punto di incontro tra la nostra visione di bellezza e di qualità e il nostro desiderio di innovare. Un nuovo materiale che, partendo dalle nostre competenze e know-how, contribuisce allo sviluppo di un futuro innovativo”, ha sottolineato Marco Bizzarri, presidente e ad di Gucci. “Con Demetra, mettiamo a disposizione della nostra industria un materiale alternativo, facilmente scalabile e più sostenibile, che risponde anche alla domanda di soluzioni animal-free”. Alla luce "del suo potenziale e in un’ottica di open innovation" questo nuovo materiale verrà messo a disposizione di altre aziende e brand dell’industria della moda, che potranno personalizzare Demetra fino a ottenere nuove finiture esclusive: i primi prodotti Gubbi sono già disponibili.