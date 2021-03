Inquinamento e trasporti, treni i più ecologici: vicini a emissioni zero

Le emissioni di anidride carbonica dell’Unione Europea legate al trasporto ferroviario hanno rappresentato, nel 2018, lo 0,4% del totale. La conferma che viaggiare in treno resta la modalità di trasporto passeggeri più ecologica arriva dall’Agenzia europea dell'Ambiente, con il rapporto Transport and Environment Report 2020, pubblicato oggi mercoledì 24 marzo.

Lo studio ha rivelato che i trasporti hanno rappresentato, ormai quasi tre anni fa, il 25% del totale di emissioni di gas serra europee. In particolare, l’inquinamento proviene principalmente dal trasporto su strada (72%), mentre il trasporto marittimo e quello aereo hanno raggiunto, rispettivamente, quota 14% e 13% delle emissioni.

Secondo un’altra ricerca della Comunità Ferroviaria Europea e dell’Unione Ferroviaria Internazionale, essendo il settore dei trasporti più elettrificato, il sistema ferroviario ha una limitata dipendenza dai combustibili fossili, la quale permette di rifornirsi di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, sebbene il sistema ferroviario a livello globale costituisca l’8% del trasporto passeggeri e il 7% del trasporto merci, esso utilizza solo il 2% dell’energia totale utilizzata dal settore dei trasporti.

Dunque, mentre il processo di mantenimento richiede un minimo utilizzo di energia ed emissioni, l’impatto ecologico del settore ferroviario deriva principalmente dalla produzione e costruzione delle infrastrutture dedicate. A seconda della posizione geografica e delle caratteristiche del territorio in cui sono costruite, le linee ferroviarie richiedono un sostanzioso quantitativo di acciaio, ferro e cemento. Soprattutto quest’ultimo è uno dei materiali che, in produzione, emette più CO2.

Per questo, per un rafforzamento sostenibile del trasporto su rotaia è essenziale concentrarsi su pianificazioni che minimizzino l’utilizzo di questi materiali inquinanti e che rendano possibile il trasporto di grandi quantitativi di persone, o merci, per compensare le emissioni infrastrutturali.